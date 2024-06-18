الأمم المتحدة: نحو مليون فلسطيني نزحوا قسرا في قطاع غزة منذ ايار الماضي

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن "نحو مليون فلسطيني نزحوا قسرا في قطاع غزة منذ ايار الماضي، بعد تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح".

واشار تورك في افتتاح الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان، الى انني "مصدوم من تجاهل أطراف الصراع في غزة للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي"، مضيفا أن "منذ 7 تشرين الاول، قتل وجرح أكثر من 120 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في قطاع غزة. ونزح نحو مليون فلسطيني بشكل قسري منذ تكثيف إسرائيل لعمليتها في رفح في أوائل مايو. وتفاقمت عمليات إيصال المساعدات، والوصول إليها".

ولفت تورك إلى "التدهور المأساوي" للوضع في الضفة الغربية. ففي الفترة من تشرين الاول 2023 إلى 15 حزبران الجاري، "قتلت قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون 528 فلسطينيا، من بينهم 133 طفلا".