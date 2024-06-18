نقابة المحررين نعت الصحافي وليد العلايلي

نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية الصحافي الكاتب وليد محمد العلايلي.

ولفتت في بيان الى انه "غيب الموت الصحافي الكاتب وليد محمد العلايلي الذي عمل لزمن طويل في مصر مراسلا لابرز المجلات العربية الرائدة، ومنها مجلة " الحوادث" الذي ربطته بصاحبها الصحافي سليم اللوزي اواصر مصاهرة لاقترانه بكريمته السيدة أسماء، ومجلة" نادين"، وجريدة" الرأي العام " الكويتية، ومجلة" الهدف" ومجلة" الإذاعة والتلفزيون" في الكويت. وقد مضى الزميل العلايلي مسلما بمشيئة الله وقضائه،وفي سجله الكثير من الخدمات التي اسداها لزملائه اللبنانيين لدى زيارتهم ارض الكنانة. وهو منتسب إلى نقابة محرري الصحافة اللبنانية وعلى تواصل معها لم ينقطع على الرغم من إقامته الدائمة في القاهرة".

واشار النقيب جوزيف القصيفي الى ان "وليد العلايلي أبى إلا أن يدفن في لبنان، وفي المدينة التي يهوى: صيدا، هو الذي أحب وطنه الام حبا كبيرا على الرغم من مكوثه سنوات طوال خارجه .كان منزل العلايلي بيت اللبنانيين في القاهرة مضافة مفتوحة تتسع لهم بكرمه ولطفه وحرص زوجته السيدة اسماء على توفير سبل الراحة لهم. وفي آخر لقاء معه أسر لي بأن ما من شيء يعادل عشقه للبنان ،وانه يبقى الوطن الأغلى بالنسبة اليه، على الرغم من النوائب التي حلت به ،وانه يخطط لتمضية ما تبقى له من عمر في ربوع. ولم ينقض وقت حتى اعلمني باصابته بالمرض الخبيث الذي انهك منه الجسد،عاجزا عن النيل من روحه الوثابة،وتفاؤله الدائم. وكل أمره لعناية الله، من دون أن يغيب عنه طيف ولده الشهيد الشاب محمد سليم الذي سقط مضرجا بدمه على يد جناة في الاحداث التي شهدتها القاهرة منذ سنوات. لم تفارقه الغصة الممزوجة بالدمع شاكيا ظلم القدر. وقد أوصى بأن يدفن في لبنان الوطن الذي هام به، وها هو يعود إلى معانقة ترابه في عاصمة الجنوب، مغمضا العين على سيرة حافلة بالعطاء، والأخلاق المهنية الرفيعة، والسلوك الرضي في حياته العائلية والاجتماعية".

وختم: "رحم الله وليد العلايلي قدر ما يستحق، والعزاء لارملته السيدة أسماء ونجله رامي، وآل العلايلي. وليكن ذكره مخلدا".