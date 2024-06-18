حزب الله نشر مقطع فيديو يُظهر مواقع عسكرية وبنى تحتية حساسة في اسرائيل

نشر الاعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو بعنوان "ما رجع به الهدهد" يظهر مواقع عسكرية وبنى تحتية في اسرائيل. ويظهر المقطع مصور ميناء حيفا وسفن ساعر الحربية وعدد من المواقع العسكرية التي رصدتها طائرات حزب الله المسيرة.

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