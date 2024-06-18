اخبار العالم

وفاة 5 أشخاص في اليونان جراء الحرارة الشديدة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت تقارير إعلامية أن خمسة سائحين على الأقل لقوا حتفهم وفقد آخرون مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال طبيب القلب توماس جيانوليس «الكثير من السائحين قللوا من خطورة الجهد المرتبط بالمشي في ضوء الشمس بصورة مباشرة». 
وأضاف «يمكن أن ترتفع درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية في الظل وترتفع بسهولة إلى 60 درجة مئوية في الشمس». وهذا يفاقم من خطورة الجفاف وضربات الشمس. 
وأضاف جيانوليس «كما أن الخطورة تزداد في حال الشخص كان كبيراً في السن». ومن بين الذين لقوا حتفهم والذين فقدوا سائحون تتراوح أعمارهم من 55 إلى 80 عاماً. 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا