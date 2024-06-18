حزب التضامن من أجل السلام: نأمل في عودة العلاقات الدبلوماسية بين جورجيا وروسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب رئيس حزب "التضامن من أجل السلام" الجورجي ميخائيل ججنتي، عن أمله في عودة الروح إلى العلاقات الدبلوماسية بين جورجيا وروسيا.

وقال في حديث للصحفيين: "نأمل أن يكون ما بدأناه قبل عام لصالح شعبنيا وبلدينا، لمصلحة شعبنا ولمصلحة الدولتين. لدينا أمل بعودة العلاقات الدبلوماسية وكذلك العلاقات التاريخية (مع روسيا)، التي كنا فخورين بها".

وفي منتصف مايو 2023، ألغت روسيا نظام التأشيرات للمواطنين الجورجيين، وكذلك الحظر الذي كان مفروضا على الرحلات الجوية المباشرة. وبات يمكن لمواطني جورجيا دخول الأراضي الروسية لمدة تصل إلى 90 يوما من كل 180 يوما للأغراض الدبلوماسية والرسمية والخاصة والتجارية والسياحية والإنسانية والتعليم قصير المدى.

وفي وقت سابق، ذكرت شركة التلفزيون الجورجية المعارضة "متافاري أرخي"، نقلا عن مصدر، أن موسكو وتبليسي تعملان بنشاط على استعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارة الجورجية في موسكو.

في الوقت الراهن، لا توجد علاقات دبلوماسية بين روسيا وجورجيا واستمر الحوار بين البلدين في إطار محادثات جنيف حول منطقة القوقاز وكذلك من خلال المفاوضات بين السيناتور الروسي غريغوري كاراسين والممثل الخاص لرئيس الوزراء الجورجي بشأن تسوية العلاقات مع روسيا زوراب أباشيدزه، التي تجري منذ عام 2012 في براغ.

وقطع الجانب الجورجي العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، بعد اعتراف موسكو بسيادة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في 26 أغسطس 2008. ولا تعترف تبليسي بسيادة هاتين الجمهوريتين.

مخاوف في إسرائيل من "تهريب المختطفين إلى مصر عبر الأنفاق"

تحت عنوان "قلق حاد في الجيش الإسرائيلي بشأن المختطفين"، ألمح موقع Srugim الإسرائيلي في تقرير له إلى أن حماس قد تكون هربت الأسرى إلى شبه جزيرة سيناء في مصر.

وقال الموقع إن "الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان المختطفون قد تم تهريبهم من رفح إلى أماكن أخرى في قطاع غزة أو خارجه، في أعقاب اكتشافات تحت الأرض تم العثور عليها هناك أثناء القتال".

وفي السياق نفسه، قال موقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، إنه "خلال القتال، عثر جنود الجيش الإسرائيلي على أكثر من 200 ممر نفق وما لا يقل عن 25 طريقا تحت الأرض تصل إلى الحدود المصرية، ولهذا السبب، يقوم الجيش بالتحقق لمعرفة ما إذا كانت الأنفاق التي عبرت الحدود تم نقل الأسرى خلالها أم لا".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل أوضحت أن هناك الآن 120 مختطفا وأسيرا إسرائيليا في قطاع غزة.

وبحسب التقديرات في إسرائيل، فإن 70 منهم على الأقل ما زالوا على قيد الحياة

"حزب الله" تنشر مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل عادت بها طائرات القوة الجوية التابعة للحزب.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 9 دقائق، ظهرت مشاهد جوية لمدينة حيفا تظهر مجمع الصناعات العسكرية شركة "رفائيل"، ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية، وهي القاعدة البحرية الأساسية في الجيش الإسرائيلي، ميناء حيفا المدني، محطة كهرباء حيفا، مطار حيفا، خزانات نفط، منشآت بتروكيميائية.

كما ظهر مبنى قيادة وحدة الغواصات، وسفينة ساعر 4.5 وهي مخصصة للدعم اللوجستي، وسفينة ساعر 5.

وكان الإعلام الحربي نشر إعلانا ترويجيا قبل وقت قال فيه: "ترقبوا ما رجع به الهدهد".