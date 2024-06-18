شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: التحالف الوطني شريك أساسى في تحقيق التنمية المستدامة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي تُساهم في تحسين حياة المواطنين، خاصةً في الفئات الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن دور التحالف الوطني لم يقتصر على العمل المحلي فقط، بل امتد إقليميًا حيث استطاع تقديم مساعدات كبيرة للقطاع، حتى بات أحد أدوات القوة الناعمة لمصر بالخارج.

وأشار عضو مجلس النواب خلال تصريحات خاصة، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي كان ضرورة مُلحة لإضفاء مزيد من الحيوية على العمل الأهلي المصر، ونجح في التواجد بمختلف محافظات مصر، كما انه ساعد في تشارك كبرى مؤسسات العمل الأهلي في مشروعات تقدم خدمات بشكل تنافسي وليس تكراري لصالح الأسرة المصرية.

ونوه بأن التحالف الوطني على مدار العامين الماضيين نجح في التواجد في كل شبر علي أرض مصر بما فيها المناطق الحدودية النائية، كما أنه استطاع دعم ملايين من المصريين دون تمييز.