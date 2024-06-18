رئيس بلدية حيفا: أطالب الحكومة بوضع خطة دفاعية واسعة النطاق عن حيفا وإيجاد الحل العسكري لإزالة التهديد

طالب رئيس بلدية حيفا يونا ياهاف الحكومة الاسرائيلية بوضع خطة دفاعية واسعة النطاق عن حيفا، وإيجاد الحل العسكري لإزالة التهديد.

ولفت رئيس بلدية حيفا الى ان حزب الله يحاول استخدام الإرهاب النفسي على سكان حيفا والشمال.

وكان حزب الله قد نشر مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل عادت بها طائراته دون أن يرصدها الجيش الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية تعليقا على ما نشره الحزب أن "الوثائق الجديدة هي أكثر إثارة للقلق منذ بداية الحرب، وفيها يمكن رؤية حيفا".

بدورها، اوضحت "يديعوت أحرونوت" بان حزب الله ينشر توثيقا استثنائيا من مسيرة بخليج حيفا يرصد قواعد عسكرية ومطارا وتجمعات مدنية.

وذكرت القناة ١٢ الإسرائيلية بان فيديو حزب الله يوثق منطقة خليج حيفا وبعض جزر الكريوت ومواقع حساسة للجيش. الإسرائيلي