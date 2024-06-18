اشار المراسل العسكري للقناة 14 الاسرائيلية متهكمًا على الجيش الإسرائيلي، الى انه "اتضح أن الإنذارات الكاذبة هي التي صورت خليج حيفا ومناطق استراتيجية حساسة أخرى في الشمال".

كانت هذه تفاصيل خبر مراسل القناة 14 متهكماً على جيش اسرائيل: الإنذارات الكاذبة هي التي صورت خليج حيفا ومناطق استراتيجية أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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