"يسرائيل هايوم": رجال إطفاء اسرائيليون يقومون بعملية إطفاء واسعة لحرائق اندلعت في مستوطنات الشمال

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، لقطات وصورا لرجال إطفاء إسرائيليين وهم يعملون على إخماد حرائق اندلعت في مستوطنات الشمال. وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن "رجال الإطفاء الإسرائيليين يقومون بعملية إطفاء واسعة لحرائق اندلعت في مستوطنات الشمال الإسرائيلي، منها مستوطنة المطلة". وعزت الصحيفة ما جرى من اندلاع للحرائق نتيجة للتصعيد الجاري بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في مستوطنات الشمال الإسرائيلي والجنوب اللبناني. وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "اندلاع حريق في منطقة زراعية جنوب المطلة بالجليل الأعلى بعد سقوط قذيفة صاروخية من لبنان".

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