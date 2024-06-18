نتانياهو: نسعى لتحقيق نصر حاسم في غزة ونحن نقاتل على جبهات عدة ويجب ألا تحصل حرب أهلية عندنا

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الى انه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأميركية في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية، عن نتانياهو، أنه "حينما كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في زيارة إلى تل أبيب، في الآونة الأخيرة، شدد عليه رئيس الوزراء ضرورة فك واشنطن قيود تزويد إسرائيل بالأسلحة".

وأوضح نتانياهو أنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر الأخيرة بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل"، مؤكدا أن "بلينكن أوضح له أن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن تعمل ليل نهار لإزالة هذه القيود".

واكد أننا "نسعى إلى تحقيق نصر حاسم في غزة"، مشددا على اننا "نقاتل على جبهات عدة ويجب ألا تحصل حرب أهلية عندنا".

وفي وقت سابق، اشارت حركة "حماس" الفلسطينية الى إن "فصول حرب التجويع الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإرهابي تتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من أطفال ونساء وشيوخ".