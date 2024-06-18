مراسل موقع "والاه":على السلاح الجو الإسرائيلي الاجابة عن كيف تمكن حزب الله من التحليق فوق بوارج الجيش بخليج حيفا

أشار المراسل العسكري لموقع "والاه"، الى أن "على سلاح الجو الإسرائيلي أن يجيب وزارة الحرب الإسرائيلية على السؤال التالي، كيف تمكن حزب الله من الوصول و التحليق فوق بوارج الجيش الإسرائيلي في خليج حيفا".

وفي وقت سابق، اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى ان "حزب الله نشر لقطات فيديو لميناء حيفا ومواقع بالشمال زعم أنها صورت باستخدام مسيرة".

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الى ان "حزب الله نشر تسجيلاً استثنائيًا لطائرة بدون طيار تصوّر الشمال بما في ذلك خليج حيفا"ز

واوضح المراسل العسكري للقناة 14 الاسرائيلية أن "حزب الله نشر وثائق غير عادية من عمق "الأراضي الإسرائيلية" ويعرض الأهداف الإسرائيلية وحتى من ميناء حيفا والقاعدة البحرية"، معتبرا ان "القدرة التي أظهرها حزب الله تركت فجوة واسعة بين العسكريين والأمنيين في اسرائيل".

وكان قد نشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل عادت بها طائرات القوة الجوية التابعة للحزب.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 9 دقائق، ظهرت مشاهد جوية لمدينة حيفا تظهر مجمع الصناعات العسكرية شركة "رفائيل"، ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية، وهي القاعدة البحرية الأساسية في الجيش الإسرائيلي، ميناء حيفا المدني، محطة كهرباء حيفا، مطار حيفا، خزانات نفط، منشآت بتروكيميائية.

كما ظهر مبنى قيادة وحدة الغواصات، وسفينة ساعر 4.5 وهي مخصصة للدعم اللوجستي، وسفينة ساعر 5.

وكان الإعلام الحربي نشر إعلانا ترويجيا قبل وقت قال فيه: "ترقبوا ما رجع به الهدهد".