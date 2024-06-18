افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بـ"وقوع عدد من الاصابات جراء غارة من مسيرة اسرائيلية على دراجة نارية عند مفرق البرغلية، على مقربة موقع الغارة التي استهدفت سيارة قبل نحو ساعتين".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": سقوط اصابات جراء غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية عند طريق شوران في البرغلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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