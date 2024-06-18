حزب الله: نفذنا هجومًا بسرب من المسيّرات ‏الإنقضاضيّة على مربض مدفعيّة تابع للكتيبة 411 في نافه زيف

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على عملية الاغتيال ‏التي نفذها العدو في بلدة الشهابية، شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات ‏الإنقضاضيّة على مربض مدفعيّة تابع للكتيبة 411 (تابعة للواء النار 288) في نافه زيف، مستهدفةً نقاط تجمّع ‏ضبّاط العدو وجنوده، وأصابت أهدافها بدقّة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة، إضافة إلى اندلاع حرائق في الموقع".

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