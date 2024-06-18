"النشرة": 8 جرحى مدنيين بالغارة على سيارة في البرغلية

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الغارة التي استهدفت سيارة في منطقة البرغلية شمال صور لجهة القاسمية أدت الى اصابة 8 مدنيين، وصفت إصابتهم بالطفيفة، نقلوا الى مستشفيات صور للمعالجة، باعتبار المنطقة مكتظة بالاهالي والمحال الصناعية والتجارية".

وكان قد افاد بأن "مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة عند مفرق البرغلية شمال مدينة صور، وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان المستهدف".

وافادت المعلومات عن وجود اصابة داخل السيارة المستهدفة.