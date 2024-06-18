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"النشرة": 8 جرحى مدنيين بالغارة على سيارة في البرغلية

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افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الغارة التي استهدفت سيارة في منطقة البرغلية شمال صور لجهة القاسمية أدت الى اصابة 8 مدنيين، وصفت إصابتهم بالطفيفة، نقلوا الى مستشفيات صور للمعالجة، باعتبار المنطقة مكتظة بالاهالي والمحال الصناعية والتجارية".

وكان قد افاد بأن "مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة عند مفرق البرغلية شمال مدينة صور، وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان المستهدف".

وافادت المعلومات عن وجود اصابة داخل السيارة المستهدفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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