“المركزي الروسي” يخفض الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

خفض البنك المركزي الروسي سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم أمام الروبل الرسمي بواقع 1.59 كوبيك، مقارنة بقيمته السابقة، ليسجل 89.0499 روبلاً.

وفي الوقت ذاته، رفع المركزي الروسي سعر صرف اليورو بمقدار 23.92 كوبيكاً، ليصل إلى 95.3906 روبلاً، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3.62 كوبيكات ليبلغ 12.1267 روبلاً.

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