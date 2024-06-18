بلينكن: ما زلنا نراجع شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية

اشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى أن "دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية يطيل أمد الحرب في أوكرانيا ويجب أن يتوقف".

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، إن "الصين تقدم دعما حاسما يمكّن روسيا من الحفاظ على استمرارية تلك القاعدة الصناعية الدفاعية، والإبقاء على آلة الحرب مستمرة، ومواصلة الحرب. لذا يجب أن يتوقف ذلك".

في سياق اخر، أكد بلينكن، أن "واشنطن لا تزال تحاول تضييق الفجوات في محادثات وقف إطلاق النار وحماس تواصل رفع سقف مطالبها"، لافتا الى انني "أعتقد أن الفجوات المتبقية قابلة للتجسير لكن القرار يعود لحماس".

وكشف اننا "ما زلنا نراجع شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية"، مؤكدا أن "واشنطن لا تزال قلقة إزاء استخدام قنابل تزن 2000 رطل في مناطق مأهولة من غزة". ولفت الى انني "لا أعتقد أن إسرائيل وحزب الله ولبنان وإيران يريدون توسيع نطاق الصراع".

ورأى أن "العالم أجمع قبل الاقتراح الذي طرحه الرئيس الاميركي جو بايدن قبل أسابيع بشأن وقف إطلاق النار مع استثناء واحد وهو حماس"، معتبرا أنه "كان من الممكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار الآن إذا وافقت حماس على الاقتراح".