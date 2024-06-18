وزير الخارجية الإسرائيلي: نقترب للغاية من لحظة اتخاذ قرار تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان

اعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اننا "نقترب للغاية من لحظة اتخاذ قرار تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان""، لافتا الى ان "في حرب شاملة سيتم تدمير حزب الله وسيتعرض لبنان لضربة قاصمة".
وأكد أن "إسرائيل ستدفع الثمن، لكن مع وجود دولة قوية وبكامل قوة الجيش سنعيد الأمن لسكان الشمال".
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