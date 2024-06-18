ريابكوف: روسيا تتعامل مع مسألة تعديل عقيدتها النووية بشكل مسؤول للغاية

اشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الى أن "روسيا تتعامل مع مسألة تعديل عقيدتها النووية بشكلٍ مسؤولٍ للغاية"، لافتا إلى أن "تجربة السنوات الأخيرة تظهر أن وقت مثل هذه التغييرات قد حان".
وذكر ريابكوف للصحفيين، "تبين تجارب السنوات الأخيرة، بما فيها تلك المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة وتحليل النموذج السلوكي للغرب الجماعي في مجال الاتصالات، أنه من الضروري تدقيق بعض المعايير التي تطبق على الحالة الموصوفة في العقيدة العسكرية على حد سواء، وكذلك في أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي".
وأوضح ريابكوف أن "الوضع الدولي يميل إلى مزيد من التعقيد، في حين أن عامل الردع النووي يؤدي دورا رئيسيا في نظامنا الأمني، وهذا أمر لا جدال فيه ومعروف - فشركاؤنا ومنتقدونا يدركون جيدا الأهمية التي نوليها لعامل الردع النووي".
ولفت الى ان "هناك نبرة تهديد في تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بشأن إمكانية رفع القوات النووية للحلف إلى حالة الاستعداد القتالي".
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