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اعلام إيراني: أربعة قتلى و120 مصابا في زلزال بشمال شرق إيران

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افادت وسائل اعلام ايرانية، عن "أن زلزالا تناهز شدته خمس درجات، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 120 آخرين في شمال شرق إيران".

واوضح التلفزيون الرسمي نقلا عن الحاكم المحلي حجة الله شريعتمداري، ان "الزلزال هزّ مدينة كاشمر (شمال شرق) عند الساعة 13,24 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 120 آخرين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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