اعلام إيراني: أربعة قتلى و120 مصابا في زلزال بشمال شرق إيران

افادت وسائل اعلام ايرانية، عن "أن زلزالا تناهز شدته خمس درجات، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 120 آخرين في شمال شرق إيران".

واوضح التلفزيون الرسمي نقلا عن الحاكم المحلي حجة الله شريعتمداري، ان "الزلزال هزّ مدينة كاشمر (شمال شرق) عند الساعة 13,24 بالتوقيت المحلي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 120 آخرين".