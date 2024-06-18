وفاة 5 سائحين كبار السن في اليونان بسبب الحرارة الشديدة

ذكرت تقارير إعلامية أن خمسة سائحين على الأقل قتلوا وفقد آخرون مع ارتفاع درجات الحرارة.
واوضح طبيب القلب توماس جيانوليس ”الكثير من السائحين قللوا من خطورة الجهد المرتبط بالمشي في ضوء الشمس بصورة مباشرة”. وأضاف ”يمكن أن ترتفع درجة الحرارة إلى 37 درجة مئوية في الظل وترتفع بسهولة إلى 60 درجة مئوية في الشمس، وهذا يفاقم من خطورة الجفاف وضربات الشمس".
وأضاف جيانوليس “كما أن الخطورة تزداد في حال الشخص كان كبيرا في السن”.
ومن بين الذين قتلوا والذين فقدوا سائحون تتراوح أعمارهم من 55 إلى 80 عاما.
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