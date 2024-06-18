وفاة كابتن طائرة مصرية بشكل مفاجئ اثر ازمة قلبية خلال رحلته من القاهرة إلى الطائف بالسعودية

تعرض قائد طائرات "A320" في خطوط "سكاي فيجن" المصرية الكابتن حسن يوسف عدس لوعكة صحية أثناء تشغيله لرحلة "نسما للطيران" رقم "NE130" والمتجهة من القاهرة في مصر إلى الطائف في السعودية، على إثرها قام مساعد الطيار بالهبوط اضطراريا في مطار جدة.

واعلن مساعد قائد الطائرة: "نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن".

وكشفت مواقع إخبارية مصرية أن مقطع الفيديو يعود ليوم الأربعاء الفائت، حيث توفي حسن يوسف عدس، قائد طائرات A320 في خطوط "سكاي فيجن" المصرية.

من جانبها، أشارت "صحيفة الوطن" المصرية إلى أن إعلان مساعد قائد الطائرة أثار جدلًا كبيرًا بين الناشطين، الذين دانوا التصرف معتبرين أنه أثار الرعب بين الركاب. لكن تلك الخطوة جاءت، وفق بعضهم، بسبب تغيير مسار الرحلة، مما يتوجب إبلاغ ركابها.

ونقلت الصحيفة نفسها عن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفسيره سبب وفاة قائد الطائرة، موضحًا أنه تعرض لسكتة قلبية مفاجئة، على الرغم من كونه شخصًا رياضيًا. وقال: "الكابتن المرحوم كان يحمل شهادة لياقة طبية بالطيران حديثة منذ 3 أشهر".

وفيما وجه العديد من المصريين انتقادات لتصرف المساعد الذي أعلن وفاة الطيار خلال الرحلة، مثيراً الهلع، أكد عمرو عبد الظاهر، المدير التنفيذي لـ"سكاي فيجين"، أن هدف المساعد كان العكس تماماً.

واوضح في حديث لـ "العربية" إن مساعد الطيار أعلن للركاب وفاة الطيار وتغيير وجهة الرحلة، حتى لا يصابوا بالذعر أو تحصل حالة من الفوضى، ثم قرر الهبوط في جدة، وهذا ما حصل بأمان وسلام، وفق تعبيره. وأردف: "في مثل هذه الحالات الحرجة يغيّر مسار الرحلة طبقاً لقوانين الطيران الدولية حتى لو حدث نفس الوضع بالنسبة لأي راكب وليس فقط الطاقم".

كذلك أكد أن الطيار الراحل خضع لكشف طبي منذ 3 أشهر، وحصل على شهادة لياقة. وأوضح أن حالته الصحية كانت مستقرة، لكنه تعرض خلال الرحله لوعكة مفاجئة.

فيما بيّن تقرير الوفاة الصادر من مستشفى في جدة أن الراحل أصيب بأزمة قلبية.