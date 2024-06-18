"حزب الله": استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا وثكنة زبدين في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية

أعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه طدعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏‏‌‌‌‏الإسلامية عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 18-6-2024، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة".

واعلن في بيان اخر، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‌‌‏الإسلامية عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 18-6-2024، ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية واصابوها إصابة مباشرة".