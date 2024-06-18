مصدر لبناني مسؤول للجزيرة: الموفد الأميركي أكد سعيه لاستكشاف مزيد من الخيارات لمنع الحرب الشاملة

افاد مصدر لبناني مسؤول لـ"الجزيرة"، بأن "الموفد الأميركي آموس هوكشتين أبلغ المسؤولين اللبنانيين بحرص بلاده على منع توسع الحرب، وأكد أن بلاده تعمل على تفويت فرصة اندلاع حرب شاملة، كما أعرب عن خشية بلاده من تفاقم الأمور في المرحلة المقبلة".

واشار المصدر للقناة، الى أن "الموفد الأميركي أكد سعيه لاستكشاف مزيد من الخيارات لمنع الحرب الشاملة". كما اوضح أن "الجانب اللبناني أبلغ الموفد الأميركي تمسكه بالقرار 1701 وضرورة خفض التصعيد".