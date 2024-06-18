افاد مصدر لبناني مسؤول لـ"الجزيرة"، بأن "الموفد الأميركي آموس هوكشتين أبلغ المسؤولين اللبنانيين بحرص بلاده على منع توسع الحرب، وأكد أن بلاده تعمل على تفويت فرصة اندلاع حرب شاملة، كما أعرب عن خشية بلاده من تفاقم الأمور في المرحلة المقبلة".
واشار المصدر للقناة، الى أن "الموفد الأميركي أكد سعيه لاستكشاف مزيد من الخيارات لمنع الحرب الشاملة". كما اوضح أن "الجانب اللبناني أبلغ الموفد الأميركي تمسكه بالقرار 1701 وضرورة خفض التصعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لبناني مسؤول للجزيرة: الموفد الأميركي أكد سعيه لاستكشاف مزيد من الخيارات لمنع الحرب الشاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.