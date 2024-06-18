«الأكثر إثارة للقلق».. وسائل إعلام عبرية تعلق على تصوير حزب الله لقواعد عسكرية إسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر حزب الله اللبناني، مقطع فيديو قال إنه "من طائرة مسيرة أجرت عمليات استطلاع جوي، لمناطق شمال إسرائيل".

وأظهر الفيديو، الذي عنونه حزب الله بـ "ها ما جاء به الهدهد"، ميناء حيفا وقاعدة بحرية.

وعلقت وسائل إعلام إسرائيلية على ما نشره حزب الله أن الصور الجديدة "هي الأكثر إثارة للقلق منذ بداية الحرب، وفيها يمكن رؤية حيفا."

وفي فيديو تجاوزت مدته 9 دقائق ونصف، عرض الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استطلاع جوي لمناطق في شمالي كريات شمونة ونهاريا وصفد كرميئيل والعفولة وصولا إلى حيفا ومينائها.

وتضمنت المشاهد معلومات استخبارية لمواقع إسرائيلية داخل فلسطين المحتلة، وأظهرت المشاهد وصول المسيّرة إلى ميناء حيفا وما تتضمنه من مشاهد لمواقع حساسة في حيفا من الميناء إلى مصافي النفط ومصانع عسكرية، بالإضافة إلى مواقع تمركز البوارج الحربية، وذلك بحسب وسائل إعلام لبنانية.

كما أرفق حزب الله المقطع السابق بعبارة الحلقة الأولى في إشارة إلى احتمالية عرض مقاطع مصورة أخرى، مؤكّدا أنّ المسيّرة تجاوزت الدفاع الجوي للاحتلال الإسرائيلي وعادت من دون أن تتمكن من كشفها.