بلينكن: نعمل على حل دبلوماسي لإنهاء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة تعمل على إيجاد حل لإنهاء التصعيد الحالي بين إسرائيل وحزب الله. جاءت تصريحات صحفية في العاصمة واشنطن، حيث أكد أن الإدارة الأمريكية تبذل جهوداً مكثفة بالتعاون مع الأطراف المعنية لتجنب المزيد من التصعيد والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأوضح بلينكن أن الوضع الراهن بين إسرائيل وحزب الله يشكل تهديداً خطيراً على السلام والأمن الإقليميين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها مع حلفائها في المنطقة ومع المجتمع الدولي للضغط من أجل التهدئة.

وقال بلينكن: "نسعى بكل جهد إلى تجنب تفاقم الوضع والعمل على تهدئة التوترات من خلال الوسائل الدبلوماسية. نحن على اتصال مستمر مع شركائنا في المنطقة لضمان العودة إلى الاستقرار والحوار".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع ومنع وقوع المزيد من العنف والخسائر البشرية. كما دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالتهدئة.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم أي جهود تساهم في تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة، مؤكداً التزام واشنطن بدورها كوسيط محايد يسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتأتي تصريحات بلينكن في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً بين إسرائيل وحزب الله، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين.