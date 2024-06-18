بايدن: عدد كبير جدا من الأبرياء قتلوا في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء اليوم الأحد، 16 يونيو 2024 ، في بيان بمناسبة عيد الأضحى إن "العيد يأتي في وقت صعب يعاني فيه المدنيون الأبرياء في غزة ويلات الحرب وعدد كبير جدا من الأبرياء الفلسطينيين قتلوا بينهم آلاف الأطفال وفرت عائلات من منازلها ودمرت مجتمعاتهم".

وذكر بايدن بخصوص الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، أنه يرى "بشكل راسخ أن اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته إسرائيل ل حماس هو أفضل وسيلة لإنهاء العنف والحرب".

وفي ما يخص ارتفاع معدلات كراهية ورهاب الإسلام في المجتمع الأميركي قال إننا نعمل على "معالجة آفة الإسلاموفوبيا في أميركا ونعمل لوضع إستراتيجية وطنية لمواجهة التمييز وكراهية الإسلام".

المصدر : وكالات