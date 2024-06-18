وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة وسّعت عقوباتها على رئيس جمهورية "صربسكا"

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن "الولايات المتحدة وسّعت نطاق العقوبات المفروضة على رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك "صربسكا"، ميلوراد دوديك".

وأشارت إلى أنها "فرضت قيودا جديدة على فردين وسبعة كيانات، وصفتها بأنها "مصادر دخل رئيسية" لدوديك وأفراد أسرته".

وبحسب الوزارة أُضيف ميلينكو تشيتشيتش وجورجي جوريتش، والشركة القابضة إنفينيتي إنترناشيونال غروب الشركة القابضة Infinity International" Group" وأصولها "Prointer ITSS" و "Kaldera Company" و "Infinity Media" و "K-2 Audio Services" و "Una World Neorly"، بالإضافة إلى "Sirius 2010".

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت سابقا عقوبات مالية على رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك، بتهمة "زعزعة استقرار" البلقان.