لابيد: لا حدود لفساد وإهمال نتانياهو وعليه الخروج من حياتنا

اشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى ان "لا حدود لفساد وإهمال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وعليه الخروج من حياتنا".

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