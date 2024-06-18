إذاعة الجيش الإسرائيلي: "حماس" لم تعد حركة منظمة وإنما أضحت جيشا من التنظيمات المحلية

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الجنرال يارون فينكلمان، أن "حركة "حماس" لم تعد حركة منظمة وإنما أضحت جيشا من التنظيمات المحلية".

وكشف مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، الصحفي دورون قادوش، أن "الجنرال يارون فينكلمان قد أجرى الأسبوع الماضي جلسة موسعة حول تقييم قدرات حركة حماس بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي".

وأوضح قادوش، أن "الجنرال فينكلمان قد حدد من خلال تقييمه لحركة حماس العسكري أنها لم تعد "حركة منظمة وإنما تحولت إلى جيش من الفدائيين قائم على تنظيمات محلية فلسطينية".