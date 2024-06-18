تعليق جزئي للملاحة البحرية في مضيق الدردنيل بسبب حريق غابات في شمال غرب تركيا

عُلّقت الملاحة البحرية في اتّجاه واحد في مضيق الدردنيل في شمال غرب تركيا، بسبب حريق غابات، وفق ما أعلن جهاز خفر السواحل التركي.

وذكر الجهاز أن "الملاحة البحرية باتّجاه الشمال-الجنوب علّقت موقتا". وتم إخلاء قرية في إحدى محافظات ولاية جناق قلعة بسبب تقدّم النيران، وفق ما أعلنت سلطات الولاية في بيان.

وتم نشر تسع طائرات وست مروحيات وأكثر من 360 عنصر إطفاء في المنطقة، وفق ما أعلن وزير الزراعة ابراهيم يوماقلي.

يربط مضيق الدردنيل الذي يعد الحدود الطبيعية بين أوروبا وآسيا، بجر إيجه ببحر مرمرة.