هيئة البث الإسرائيلية: هوكشتين يعود إلى إسرائيل بعد محادثات في لبنان ويعقد لقاءً مع نتانياهو

افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الموفد الاميركي آموس هوكشتين يعود إلى إسرائيل بعد محادثات في لبنان ويعقد لقاءً مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".

ووصل صباح اليوم هوكشتاين إلى مطار بيروت الدولي في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين اللبنانيين.

ولفت الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، إلى "أنّنا نمرّ بأوقات صعبة، والمقترح الّذي قدّمه الرّئيس الأميركي جو بايدن للتّهدئة في قطاع غزة قبِله الوسطاء وإسرائيل، ويجب على حركة "حماس" قبوله"، مؤكّدًا أنّ "وقف إطلاق النّار ينهي الحرب ويفتح المجال للحلول الدّبلوماسيّة، وهذا قد يضع أيضًا حدًّا للنّزاع على طول الخط الأزرق".

وأشار، بعد لقائه رئيس مجلس النوّاب نبيه بري في عيت التّينة، إلى أنّ "النّزاع على طول الخطّ الأزرق بين "حزب الله" وإسرائيل قد استمرّ لوقت كاف. مدنيّون أبرياء يموتون، ممتلكات تتضرّر، الاقتصاد اللّبناني بنحدر، البلاد تعاني من دون سبب وجيه، ومن مصلحة الجميع وضع حلول حاسمة".

وركّز هوكشتاين على أنّ "التّهدئة على الحدود ستسمح بعودة السكان إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل"، موضحًا أنّ "المحادثات الّتي أجريتها اليوم في بيروت وأمس في اسرائيل، هدفها تجنّب التّصعيد أكثر وتوسعة الحرب".