شركة "إنفيديا" تقدمت على "مايكروسوفت" و"آبل" لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم

تفوقت "إنفيديا" على شركات التكنولوجيا الأخرى لتصبح الشركة الأكثر قيمة في التداول العام في العالم في أحدث علامة على قوة قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم شركة الرقائق التي شهدت صعودا هائلا مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية وسط فورة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بنسبة 3,4 بالمئة، ما منحها قيمة سوقية تبلغ نحو 3,3 تريليون دولار، متقدمة قليلا على "مايكروسوفت" و"آبل".