افادت معلومات الجديد، بأن طالموفد الاميركي اموس هوكشتين التقى مديرَ المخابراتِ في الجيش العميد طوني قهوجي في اجتماعٍ بعيد عن الإعلام"، مشيرة الى ان هوكشتين قال لقهوجي إن "الوقت يضيق ونحن أمام فرصة يجب استغلالها لإنهاء الحرب".

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: هوكشتين قال لقهوجي في لقاء بعيد عن الاعلام أن الوقت يضيق ونحن أمام فرصة يجب استغلالها لإنهاء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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