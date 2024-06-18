وفد من البلدات الجنوبية الحدودية زار السفارة البابوية في حريصا نقل معاناة الصامدين بالقرى

زار اليوم وفد من البلدات الجنوبية الحدودية، ضم رؤساء بلديات ونواب رئيس البلدية ومخاتير بلدات القليعة، جديدة مرجعيون، دير ميماس، كوكبا، راشيا الفخار، برج الملوك، رميش، علما الشعب، عين ابل، دبل، القوزح وممثلين عن قرى وبلدات جنوبية عدة السفارة البابوية في حريصا، ورافقهم رئيس جمعية "النورج" الدكتور فؤاد ابو ناضر.

واستمع السفير البابوي على مدى ساعتين إلى شرح مفصل عن الوضع في البلدات الحدودية والمعاناة الكبيرة التي تعيشها 3000 عائلة لا تزال صامدة في بيوتها.

وشدد الوفد بحسب بيان، على تمسك الاهالي بالدولة ومؤسساتها ومدى الحاجة إلى دعم صمودهم في أرضهم وبيوتهم.

ووعد السفير البابوي بجولة على البلدات الحدودية من حاصبيا إلى علما الشعب "في أقرب فرصة ممكنة".