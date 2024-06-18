اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة البرغلية وبعد مراقبة دقيقة لقواته في موقع المنارة وعند رصد مجموعة جنود في ميدان الرماية، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية محققين إصابات مؤكدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف مجموعة جنود في موقع المنارة رداً على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال بلدة البرغلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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