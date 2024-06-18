نتنياهو مخاطبا واشنطن: أعطونا الأسلحة وسننهي المهمة سريعا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه من غير المعقول أن تحجب واشنطن السلاح والذخيرة عن تل أبيب.

وقال نتنياهو، في فيديو نشر على منصة "إكس"، إنه "خلال الحرب العالمية الثانية، قال تشرشل للولايات المتحدة: "أعطونا الأدوات، وسوف نقوم بالمهمة. وأنا أقول، أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "عندما كان الوزير بلينكن هنا مؤخرًا في إسرائيل، أجرينا محادثة صريحة، وقلت إنني أقدر بشدة الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب"

وتابع: "لكنني قلت أيضا شيئا آخر، قلت إنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل".

وأكمل نتنياهو أن إسرائيل تعتبر أقرب حلفاء أميركا وتقاتل من أجل حياتها، و"تقاتل ضد إيران وأعدائنا المشتركين الآخرين".

كما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلينكن في جوابه قال "أن الإدارة تعمل ليل نهار لإزالة هذه الاختناقات".

وفي بداية مايو، علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، تتضمن قنابل ثقيلة تستخدمها في حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وهدد بايدن إسرائيل بوقف إمدادات أسلحة في حال واصلت عمليتها في رفح، حيث قال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "لن نقدم أسلحة وقذائف مدفعية لإسرائيل. لن تحصل إسرائيل على دعمنا إذا دخلت المراكز السكانية في رفح".