خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهاني بنجاح موسم الحج

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وأعرب القادة، عن تمنياتهم للمملكة وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.