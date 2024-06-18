حماس تقصف موقع "كوسوفيم" بصواريخ "107" بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم عن قصفها موقع "كوسوفيم" العسكري الإسرائيلي شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة بصواريخ "107"، وذلك بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى.

وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن إطلاق عدة صواريخ باتجاه الموقع العسكري، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في المنطقة المحيطة ، وأكدت كتائب القسام في بيانها أن هذا الهجوم يأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، عن مشاركتها في العملية، مؤكدة أنها جزء من الجهود المشتركة للمقاومة الفلسطينية للرد على الانتهاكات الإسرائيلية ، وأكدت الكتائب أن العمل المقاوم سيستمر حتى يتوقف العدوان ويتم تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الموقع العسكري "كوسوفيم" تعرض لهجوم صاروخي، وأن القوات الإسرائيلية تقوم بتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على هذا الهجوم. وأكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على حماية أمن إسرائيل والرد بحزم على أي تهديدات.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، مما يزيد من احتمالات التصعيد العسكري ويعقد الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الهدوء.