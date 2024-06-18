نيويورك تايمز: الرصيف الأمريكي لمساعدات غزة فشل وقد يتم تفكيكه مبكراً

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الرصيف الأمريكي لمساعدات غزة، الذي بلغت كلفته 230 مليون دولار، يواجه فشلاً وإمكانية تفكيكه مبكراً بسبب تعقيدات إدارية وسياسية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البرنامج الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق لتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة، واجه صعوبات في تنفيذه بسبب التحديات المتعددة التي تواجه عمليات التسليم.

وأوضحت الصحيفة أن المشروع تأخر في إيصال المساعدات المخصصة بسبب التعقيدات البيروقراطية والإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية. ورغم أن الولايات المتحدة كانت قد تعهدت بتقديم هذه المساعدات بأسرع وقت ممكن، إلا أن التنفيذ تعثر بشكل كبير مما أثار انتقادات واسعة داخل وخارج الولايات المتحدة.



وأكدت الصحيفة أن هذا الفشل قد يؤدي إلى تفكيك البرنامج مبكراً، مع تزايد الضغوط السياسية على الإدارة الحالية للتعامل مع الأزمة بشكل أكثر فعالية. وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية لغزة لا تزال ضرورية بشدة نظراً للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان هناك، مما يجعل من الضروري البحث عن حلول جذرية لضمان وصول المساعدات بفاعلية وسرعة لمستحقيها.