عاجل.. افيخاي: إقرار خطط عملياتية للهجوم على لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - قال افيخاي ادرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قائد القيادة الشمالية ورئيس هيئة العمليات يبحثان الاستعدادات لمواصلة القتال على الجبهة الشمالية، وإقرار خطط عملياتية للهجوم في لبنان .

واعلن افيخاي في بيانه: أجرى قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين، ورئيس هيئة العمليات الميجر جنرال عوديد بيسوك اليوم جلسة للمصادقة على الخطط ولتقييم الوضع، حيث تمت المصادقة وإقرار خطط عملياتية للهجوم في لبنان وتم اتخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان.

وتواصل المقاومة اللبنانية المتمثلة في حزب الله، هجومها على قواعد وجنود الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع الحرب على غزة.