عاجل.. إسرائيل تستعد للهجوم على لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قائد القيادة الشمالية صدق على خطة عملياتية لهجوم على لبنان .
وتواصل المقاومة اللبنانية المتمثلة في حزب الله، هجومها على قواعد وجنود الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع الحرب على غزة.
ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قائد القيادة الشمالية صدق على خطة عملياتية لهجوم على لبنان .
وتواصل المقاومة اللبنانية المتمثلة في حزب الله، هجومها على قواعد وجنود الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع الحرب على غزة.
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