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عاجل.. إسرائيل تستعد للهجوم على لبنان

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن  قائد القيادة الشمالية صدق على خطة عملياتية لهجوم على لبنان .

وتواصل المقاومة اللبنانية المتمثلة في حزب الله، هجومها على قواعد وجنود الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع الحرب على غزة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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