عاجل.. إسرائيل تستعد للهجوم على لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قائد القيادة الشمالية صدق على خطة عملياتية لهجوم على لبنان .

وتواصل المقاومة اللبنانية المتمثلة في حزب الله، هجومها على قواعد وجنود الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع الحرب على غزة.