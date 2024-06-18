استشهاد شخص باستهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لسيارة جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، اليوم الإثنين، استشهاد شخص، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لسيارة عند أطراف بلدة الشهابية في قضاء صور جنوب لبنان.

كما استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخين الأحياء الجنوبية لبلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون وأطراف بلدتي كفرحمام وراشيا الفخار بقضاء حاصبيا، وفق الوكالة.

وحتى الساعة 12: 00 "ت.غ" لم تتوفر معلومات بشأن هوية القتيل، ولم تصدر إفادة إسرائيلية عن القصف، كما لم يعلن "حزب الله" عن تنفيذ أي عملية ضد إسرائيل الاثنين.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.

وعلى خلفية هذ التصعيد، يصل الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل الاثنين؛ حسب هيئة البث العبرية (رسمية).

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقَّع لبنان وإسرائيل، بوساطة هوكشتاين، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية، اعتبره "حزب الله" آنذاك "انتصارا كبيرا للبنان، دولة وشعبا ومقاومة".

المصدر : الأناضول