"الزراعة في كل مصر".. ماذا فعلت المديريات والطب البيطري خلال أسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 150 من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 11 وحتى 17 يونيو الجاري.

وذكر الإنفوجراف أن مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة أطلقت قافلتين بيطريين مجانيتين بمركزي الواحات والصف، لخدمة المربين، حيث تم عمل رش وتجريع وعلاج 4043 رأس ماشية، كما تم عقد ندوة إرشادية للأمراض المشتركة وأهمية التحصين، إضافة إلى شن حملات رقابية على الأسواق حيث تم ضبط 11 طنا و337 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات وهياكل دواجن ومقطعات لحوم ومفروم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، حملات للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمراكز: قليوب، كفر شكر، طوخ، بنها، الخانكة، القناطر، وشبين القناطر.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، متابعة وزراعة الحقول الإرشادية للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية بمركز أشمون، كما تم المرور على زراعات الذرة بنواحي المركز ومتابعة الحقل الإرشادي، كما تم إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية.

فيما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، المرور لمتابعة ذبح الأضاحي بمجازر كفر الشيخ في أيام عيد الأضحى المبارك، بينما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، حملاتها على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم؛ حيث تم تحرير 3 محاضر لحوم وكبدة ومصنعات لحوم ودهون حيوانية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 631 كجم، كما تم تحرير 21 محضر ذبح خارج المجازر بإجمالي وزن 480 كجم.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة، قافلة بيطرية توعوية وقائية مجانية بمركز كفر صقر، حيث تم رش 102 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 26 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وترقيم وتسجيل 10 رؤوس ماشية بالمجان، كما شنت المديرية 74 حملة تم المرور خلالها على 82 سوقا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، فضلا عن تحصين 691 ألفا و766 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 16521 حيوانا.

فيما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، الأعمال بمحطة طلمبات السلام الرئيسية الجديدة للتأكد من مطابقة المياه المعالجة لمياه الري، كما تم متابعة زراعات الأرز، وعمليات حصاد وتوريد محصول القمح للشون والصوامع، وكذلك الزراعات الصيفية، وأعمال المكافحة الدورية.

وشاركت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء في الاحتفال بخريجي المدارس الحقلية، بمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" ومركز بحوث الصحراء، كما شاركت المديرية في مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف المنتجات والسلع الغذائية والزراعية، وتوفير اللحوم الحمراء الطازجة وبأسعار مخفضة، كما تم عقد اللقاء الأسبوعي للعاملين بالقطاع الزراعي بالمحافظة، فضلا عن تفقد المزارع، وأعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

فيما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، حملات تفتيشية على محلات اللحوم والمجازر، لمكافحه الذبح خارج المجازر، حيث أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 30 محضرا للذبح خارج المجازر.

كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، حملات على الأسواق ومحلات الجزارة، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ذبيح خارج المجازر الحكومية بإجمالي وزن 160 كيلو جرام لحوم بقرية و20 كيلو جرام لحم ضأن.

وواصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، المرور لمتابعة أعمال المجازر، كما تم عقد اجتماع مع مدير إدارة الصحة والمجازر ومديري الإدارات البيطرية، لمناقشة خطة المديرية للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، حملة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والسوبر ماركت والأسواق بمركز المراغة للتأكد من صحة وصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك؛ حيث تم ضبط 50 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، قافلة بيطرية مجانية لخدمة صغار المربين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية الخوالدة مركز أبوتشت، حيث تم علاج 457 حيوانا، وتم عمل ندوات إرشادية لتوعية المربين.