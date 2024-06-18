قتل 4 مصريين وقطع أجسادهم.. القبض على مصري في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ألقت وزارة الداخلية العراقية القبض على متهم مصري في مدينة البصرة، جنوب العراق، بتهمة قتل أربعة مواطنين مصريين وتقطيع أجسادهم، حيث تم توزيع أجزاء الجثث في مناطق مختلفة.

أفادت الوزارة في بيان نشرته عبر حساباتها على منصتي فيسبوك، و"إكس"، أن الشرطة استجابت لإخبارية عن وجود أجزاء جثث مقطعة في مكبين للنفايات بالمدينة، وبعد التحريات والتحقيقات، تمكنت من تحديد هوية الجاني والقبض عليه بعد هروبه إلى بغداد.

وأكدت الوزارة أن المتهم المصري اعترف بارتكاب الجريمة وبوصفه عاملًا في مشروع إنشاءات، حيث تم ضبط دلائل وأدلة ترتبط بالحادثة، بما في ذلك ملابس ملطخة بالدماء وأدوات جريمة القتل.