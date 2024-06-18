"الخدمات البيطرية" تكشف عدد الأضاحي بالمجازر منذ بداية العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن المجازر استقبلت 7300 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال في ثالث أيام عيد الأضحى، مؤكدًا أن إجمالي عدد الأضاحي التي تم ذبحها خلال أيام العيد الثلاثة بلغ 27 ألف رأس ماشية.

وأضاف رئيس الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم ذبح الأضحية تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، مشيرا إلى أن كافة المجازر تقدم خدمات ذبح الأضاحي مجانًا للمواطنين.

وأوضح أن توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بتقديم كافة خدمات ذبح الأضاحي في العيد مجانًا للمواطنين، وكذلك العمل على مدار الساعة بكافة الإدارات التابعة للهيئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.