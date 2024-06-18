رئيس "البحوث الزراعية" يتفقد برامج التقاوي.. ومعامل صحة الحيوان تواصل فحص الأغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تفقد رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبد العظيم، اليوم الثلاثاء، البرامج البحثية للذرة الشامية والقطن والأرز وفول الصويا وإكثارات التقاوي بمحطة البحوث الزراعية في سخا.

وذكرت وزارة الزراعة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة حسن سير العمل الخدمي أثناء العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك.

وفي السياق، قالت وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية للمعامل الدكتورة إيناس عبد الرحمن إن المعامل تواصل تقديم خدماتها للمواطنين خلال أجازة العيد سواء من خلال المركز الرئيسي في الدقي أو فروعه بمختلف المحافظات، وذلك لفحص الأغذية ذات الأصل الحيواني لضمان وتوفير غذاء صحي آمن والحفاظ على الثروة الحيوانية وبيئة نظيفة.

جاء ذلك خلال زيارة لوكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية، للمعامل الفرعية في شبين الكوم في ثالث أيام عيد الأضحى، حيث قدمت الشكر للعاملين على عملهم أثناء الإجازة بكل جودة وإتقان.

والتقت وكيل المعهد مع الباحثين ومناقشتهم حول تقديم كل الدعم للمربي الصغير والمرأة الريفية وكيفية رفع الوعي الصحي لها ولأسرتها، وتم الاتفاق على تنظيم ندوات إرشادية في كل المعامل الفرعية في آن واحد لتوعية المربين حول تأثير دراجات الحرارة المرتفعة على الإنتاج الحيواني والداجني وأهم النصائح والإرشادات للتخفيف من تأثيرها.

من جانبها، تابعت وكيل معهد صحة الحيوان للبحوث والبيئة الدكتورة رشا سيد الأهل، الأنشطة المختلفة للمعهد والاطمئنان على إجراءات السلامة المهنية وخطة الطوارئ وصحة البيئة والتخلص الآمان من المخلفات المعملية؛ انطلاقًا من منظومة الصحة الواحدة لعدم انتشار الأمراض من المخلفات المعملية خلال فترة العيد، وكذلك مراجعة الاستمارات البحثية وذلك لإعداد اللجنة البحثية لسرعة إنجاز العمل لصالح الباحثين.