الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المستوفين لشروط القبول بالدراسات العليا " دكتوراة – ماجستير – دبلوم " بلغ 8 آلاف و481 مرشحا، للعام الدراسي 2023-2024، أي بنسبة 70% من إجمالي عدد المتقدمين الذي بلغ 11 ألفا و 563 من أعضاء المهن الطبية.

وأضاف عبدالغفار - في بيان - أن الترشيحات للدراسات العليا شملت 4 آلاف و760 طبيبا بشريا، و3 آلاف و167 طبيب أسنان، و119 صيدليا، و24 أخصائي علاج طبيعي، و410 أخصائي تمريض، بالإضافة إلى ترشيح أحد الحاصلين على بكالوريوس العلوم، وذلك في حوالي 128 تخصصا صحيا، لافتاً إلى أنه تم عقد 26 محاضرة لأطباء التكليف بمختلف مديريات الشؤون الصحية، وذلك بهدف شرح كيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني واختيار الجامعات المطلوبة للدراسة، وكذلك تدريب العاملين بالمديريات على إجراءات حركة الترشيح الوزاري.

من جانبها أشارت رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان الدكتورة علا خيرالله، إلى أنه تم ترشيح 218 من العاملين بوزارة الصحة للمنح الدراسية بالخارج، وذلك بعدد من الدول شملت (الصين، والهند، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، واليابان، واستراليا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا) وذلك للتدريب على عدد من البرامج في مجالات الطب الوقائي، والصحة العامة، والرعاية الصحية الأولية، وجودة الرعاية الصحية، ونظم للتحول الرقمي.

من جانبها، نوهت مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات بوزارة الصحة والسكان الدكتورة تيسير عبد الحميد، بأنه تم استحداث نظام إلكتروني يسمح بالربط مع جميع مديريات الشؤون الصحية، وذلك بهدف ميكنة إجراءات العمل بها في حركة الترشيح الوزاري للدراسات العليا العام الدراسي القادم 2024-2025، مشيرة إلى توحيد الإجراءات المعمول بها للترشح باستخدام دليل عمل موحد لمعرفة كيفية مراجعة بيانات المرشحين على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنح والبعثات.