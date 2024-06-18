البيئة تعلن نتائج فحص حوت الساحل الشمالي النافق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم اتخاذ الإجراءات لدفن الحوت النافق الذي تم العثور عليه بأحد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي بالبحر المتوسط وفق الأساليب الصحية الآمنة وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق الإجراءات للاستفادة منها في البحث العلمي وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت وزارة البيئة، قد تلقت من خلال الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بلاغًا بالعثور على حيوان بحري نافق بشاطئ خاص بأحد القرى السياحية بالبحر المتوسط وفور تلقي البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المعاينة أسفرت عن أن الحيوان النافق هو حوت من نوع كوفييه ذو منقار هو من الأنواع الشائعة بالبحر المتوسط وغير المهددة بالانقراض.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الحوت النافق في حالة تحلل كامل يصعب معه تحديد سبب ظاهري للنفوق سوى تهتك فى منطقة أسفل الرأس، مما يرجح أن عملية النفوق تمت في المياه العميقة منذ أكثر من ١٥ يومًا ودفعت به التيارات البحرية إلى الشواطئ المصرية.

وأشارت إلى أن مثل تلك الأنواع من الحيتان تسير في مجموعات داخل المياه العميقة في البحر المتوسط للحصول على الغذاء، وكثيرا ما يضل أحد الأفراد من القطيع للبحث عن الغذاء في أماكن أخرى فيقع في مياه ضحلة تعرضه للإصابة من قاع صخري أو أحد المراكب أو وصوله لمنطقة لا يتوفر فيها الغذاء لفترة طويلة مما يجعله معرضًا للنفوق في حالة انفصاله عن القطيع، وقد تم اتخاذ الإجراءات لدفن الحوت دفنا آمنا تحت إشراف فريق متخصص.

وشددت وزارة البيئة، على أنه لا داعي للقلق تجاه هذا الموضوع، حيث أن الحيتان لا تمثل خطورة على الإنسان، كما أنه حدث عارض وارد حدوثه.