الآلاف الإسرائيليين تظاهروا أمام مبنى الكنيست اعتراضا على سياسات نتانياهو

تظاهر آلاف المواطنين الإسرائيليين، ضد الحكومة أمام مبنى الكنيست بتل أبيب. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الآلاف من المواطنين الإسرائيليين تظاهروا أمام مبنى الكنيست اعتراضا على سياسات حكومة بنيامين نتانياهو". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن نسيم فاتوري، عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم، أن "خروج مظاهرات مناهضة للحكومة في إسرائيل هو أحد أهداف حركة حماس، لكونها ترغب في خلق صراعات بينية داخل إسرائيل نفسها"، موضحا أن "حماس تعيق عودة المحتجزين الإسرائيليين لديها من قطاع غزة"، مضيفًا أن "إسرائيل فشلت في عملها أمام الحركة الفلسطينية".

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