الجيش الإسرائيلي: قائد القيادة الشمالية يصدق على خطة عملياتية لهجوم على لبنان

اعلن الجيش الإسرائيلي، أن "قائد القيادة الشمالية يصدق على خطة عملياتية لهجوم على لبنان"، لافتا الى ان "الخطة العملياتية تتضمن آليات اتخاذ وتنفيذ القرارات لتسريع جاهزية القوات في الميدان".

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